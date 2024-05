Donauinselfest 2024: Das sind die ersten Acts

Das Herzstück des Donauinselfests ist jedenfalls die „Krone Area“, in der sich auch die Ö3-Festbühne befindet. Auf der großen Wien Energie/radio fm4/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festbühne steht auch in diesem Jahr eine bunte Musikmischung an: Mit dabei sind unter anderem die Austropop-Legende Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald, der heuer bereits seinen zehnten Auftritt am Donauinselfest feiert. Ebenfalls dabei sind Christina Stürmer, Ronan Keating, Clueso,Provinz, Juju, Alice Merton und Wanda.