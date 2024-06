Teuerung lässt Carsharing in der Steiermark boomen

Ein schneller Trip ins Möbelhaus am Stadtrand, ein Ausflug in die Südsteiermark, ein Großeinkauf mit schweren Wasserflaschen: Immer mehr Menschen vor allem in Graz fahren mit Autos, die ihnen nicht gehören. Tim heißt der größte steirische Anbieter, der zur Holding Graz gehört und mittlerweile seit 2016 existiert. Heute zählt man 6600 Kunden, 30 Standorte in Graz und 13 in der Region – und man wächst weiter. „Es geht kontinuierlich weiter, etwa ein bis zwei Standorte pro Jahr kommen dazu“, sagt Katharina Mayer, die für Tim zuständig ist.