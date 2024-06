Neue Grazer Bim-Linie auf Schiene

Im März 2023 haben die Arbeiten für die Innenstadtentlastung begonnen, die mit ihrer Inbetriebnahme Ende 2025 eine neue Öffi-Ära in Graz einläuten wird. Wichtige Baumaßnahmen, wie die Gleisverlegung in der Neutorgasse, sind bereits abgeschlossen und weitere befinden sich in der Umsetzung.