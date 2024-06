Die „gesündeste“ Straßenmeisterei

Als einzige Straßenmeisterei des Landes – und als nur einer von sieben Betrieben Niederösterreichs – wurde die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya mit der ISO-Zertifizierung „gesunder Betrieb“ geadelt und im Rahmen einer „Tut gut“-Gala im Waldviertler Litschau ausgezeichnet. „Wir haben gute drei Jahre auf diese Zertifizierung hingearbeitet“, sagt Straßenmeister Martin Hiemetzberger stolz zum erfolgreichen Ende der aufwändigen Bemühungen, die letztlich alleine die Gesundheit der Mitarbeiter zum Ziel haben.

Hier schaut man auf die Gesundheit

Diese gesundheitsfördernden oder präventiven Maßnahmen umfassten beispielsweise den Kauf von arbeitserleichternden Geräten, wie Akkufettpressen für Fahrzeuge oder Motorrammen, die man zum Einschlagen der Schneewandstecken verwendet und das so nicht mehr in mühsamer Handarbeit erledigt werden muss. Auch Gesundheitsschulungen, wie Ergonomietraining, aber auch Schulungen im Bereich der Ladegutsicherung und mehr werden nun angeboten.