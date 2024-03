Farbenspiele und Parolen zur Stichwahl

Mit einer klaren Botschaft und einer ganzen Serie an neuen Plakaten – und das in allen politischen Farben – führte Erich Rohrmoser den Wahlkampf in Saalfelden, der drittgrößten Stadt des Landes: „Wer Erich will, muss Erich wählen“, lautet die Botschaft des SPÖ-Bürgermeisters. Die „Farbenspiele“ seien absichtlich, verrät Rohrmoser im „Krone“-Gespräch: „Weil ich alle politischen Richtungen verbinden möchte.“ Er sehe sich selbst nämlich nicht nur als Roter, sondern auch als Grüner oder Blauer: „Ich liebe auch die Natur und möchte Sicherheit für unsere Stadt.“