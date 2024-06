„Das ist jetzt schon mein drittes Feuerwehrhaus!“

Energieautark auch im Blackout-Fall

„Bereits bei der Umsetzung des Bauvorhabens wurde in der Planungsphase auf eine nachhaltige Umsetzung Wert gelegt“, so Landesvize Stephan Pernkopf. So entsteht unter anderem ein Gründach am Verwaltungsgebäude, es ist eine Niedertemperaturheizung mit Wärmepumpe geplant und eine entsprechende Dämmung. Auf den Hallen werden künftige Photovoltaik-Anlagen „grüne“ Energie produzieren und auch ein Stromspeicher ist geplant. Pernkopf: „Damit kann die neue Zentrale energieautark und bei einem Blackout sicher für einen längeren Zeitraum betrieben werden.“