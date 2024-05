Schnell, stark, sicher: Wie neue Züge Leben retten

Sie sind 68 Meter lang, fassen 40.000 Liter Wasser, können bis zu 160 km/h schnell fahren und 300 Personen beherbergen: Die neue Generation an Rettungszügen soll die Bergungs- und Löscharbeiten auf den Gleisen geradezu revolutionieren. 18 sogenannte Servicejets kaufen die ÖBB um stolze 230 Millionen Euro. Der erste von ihnen wurde nun am Bildungscampus in St. Pölten der Öffentlichkeit präsentiert. Er wird erstmals im 33 Kilometer langen Koralmtunnel zwischen Graz und Klagenfurt für Sicherheit sorgen.