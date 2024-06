So ziehen Feuerwehren nach dem Unwetter Bilanz

Hochwasserschutz: Aufbau klappte

Eine der herausforderndsten Regionen für die Einsatzkräfte war bei diesen Unwettern das Marchfeld, weil es kleinere Dammbrüche gab. Perfekt funktioniert hat indes der Hochwasserschutzaufbau an der Donau. „In der Wachau wurde in einigen Gemeinden die erste Phase des Alarmplanes umgesetzt“, so Stebal. Dies bedeutet in erster Linie die stationären Mauern mit Mobilelementen zu schließen. Passiert ist das in Dürnstein, Weißenkirchen, Spitz, Aggsbach-Markt, Schönbühel-Aggsbach, Oberarnsdorf, Rossatz-Arnsdorf und Mitterarnsdorf.