Floriani sorgt für Brandschutz im fernen Libanon

Rundherum lauern Minen, immer wieder sind Raketen am Himmel zu sehen. Keine Frage, das Umfeld, in dem sich Oliver Seit seit Dezember befindet, ist äußerst brisant. Das Mitglied der Feuerwehr Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen ist im Libanon Teil jener Truppe, die bei einer Beobachtermission der Vereinten Nationen für den Brandschutz in einem 100 Hektar großen Camp sorgt. Bis zu 3000 Leute unterschiedlichster Herkunft sind dort stationiert.