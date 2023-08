Schreie und Panik auf Horror-Flug nach Mallorca

Die beliebte Urlaubsinsel wurde am Sonntag von einem schweren Unwetter getroffen. Sturm, Regen und Hagel richteten schwere Schäden im Ferienparadies an. Es tobten Sturmböen von mehr als 100 km/h über die Insel. Und bei diesem Wetter versuchte der Pilot, den Flughafen in Palma anzusteuern.