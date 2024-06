„Ein gutes Gefühl, die Frau gerettet zu haben“

Verletzte mit Hebetrage geborgen

50 Minuten später konnte die Verletzte am Flussufer im Wasser gefunden werden. „Wir haben die am Rücken liegende Frau zügig mit einer Hebetrage geborgen und Sanitätern des Roten Kreuzes übergeben“, erklärt Zimmermann, die solcherart Einsätze regelmäßig übt. Ihr Fazit: „Es ist ein absolut gutes Gefühl, wenn man Menschen bergen kann, die noch am Leben sind. Leider kommt das bei uns nicht so oft vor.“