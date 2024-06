Investor Hans Kilger in Deutschland verurteilt

Keine neuen Investitionen in der Steiermark

In der Steiermark machte sich der Deutsche vor allem als Investor in der Südsteiermark einen Namen, kaufte in den letzten Jahren rund 50 Unternehmen (u.a. Schloss Gamlitz, Peterquelle) zusammen und investierte laut eigenen Angaben 50 Millionen Euro. Auf dieses Engagement habe das Urteil in Deutschland keinen Einfluss, wie er gegenüber der „Krone“ bekräftigte. Neue Investitionen seien aktuell aber ausgeschlossen, da sich Kilger auf seine Rolle als Finanzvorstand beim High-Tech-Unternehmen ParTec konzentriere.