Investor Kilger: „Es kursieren viele Gerüchte“

„Krone“: Domäne Müller, Steirerwein und die Schweinezucht La Gioia: In den letzten Monaten gingen einige Firmen, an denen Sie beteiligt sind, pleite. Was ist da los, haben Sie sich mit Ihren Investitionen übernommen?

Hans Kilger: Wir haben in den letzten Jahren in der Steiermark 50 Projekte und Beteiligungen zur Genusswelt Kilger zusammengefügt, die alle sehr gut laufen. Natürlich wäre es Pandemie-bedingt vermessen zu sagen, es läuft perfekt. Aber man muss das schon einmal in Relation setzen: Unter 50 Projekten hat es jetzt drei gegeben, die sich wirtschaftlich nicht so entwickelt haben, wie ich mir das erhofft habe. So mancher Kapitalgeber würde da von einer enormen Erfolgsquote sprechen.