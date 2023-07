Profitiert Steiermark von Kilgers Milliarden-Coup?

Was macht eigentlich Hans Kilger? In letzter Zeit ist es um den deutschen Investor in der Steiermark ruhig geworden. Verdächtig ruhig, würden wohl einige sagen. Nachdem er 2014 vor allem in der Südsteiermark begonnen hat, einen Betrieb nach dem anderen aufzukaufen, hat er zuletzt mit den Insolvenzen der Domäne Müller oder der Schweinezucht La Goia für Negativ-Schlagzeilen gesorgt.