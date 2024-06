Rotes Kreuz darf kostenlos Medikamente abgeben

„Zu dieser Gruppe gehören unter anderem Obdachlose, Studierende, die ihren Leistungsnachweis nicht erbracht haben, Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen oder ohne gültige Aufenthaltsberechtigung. Oft sind auch Kinder betroffen (...)“, teilte das Rote Kreuz in einer Aussendung mit. Menschen ohne Krankenversicherung würden häufig in prekären Verhältnissen leben, „gerade sie brauchen eine gute medizinische Versorgung (...)“, bestätigte Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Donnerstag.