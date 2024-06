An diesem simplen Rätsel scheitern alle KI-Modelle

KI kann alles, weiß alles und ist uns daher überlegen – so zumindest gemeinhin der Glaube. Dass dem bei Weitem (noch) nicht so ist, beweist ein einfaches Rätsel, an dem sämtliche ChatGPT und Co. zugrundeliegenden Sprachmodelle kläglich scheitern. Hätten Sie es besser gewusst?