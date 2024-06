Die Toleranz hat zwei Richtungen

All jene, die an diesem Nachmittag von der Arbeit heim oder gar in den Süden wollen, vielleicht den Wochenendeinkauf geplant haben, sollen sich gefälligst in Toleranz üben. So wie es die „FFF“-Teilnehmer, Klimakleber und andere Demonstranten auch tun... Dann bleibt alles in den geregelten „neuen“ Bahnen.