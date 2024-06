„Krone“ gibt Event-Tipps für In- und Outdoor

Auch wenn das Wetter noch nicht so sommerlich ist, wie sich das der eine oder andere wünscht, gibt es viele Veranstaltungen, die draußen stattfinden. Die „Krone“ präsentiert zwei in Linz, die richtig Spaß machen: das Public Viewing in der Sandburg und den Liquid Market, wo ohne Limit Cocktails probiert werden können. Indoor: Mit Doula und Yogalehrerin können sich werdende Mütter auf die Geburt einstimmen.