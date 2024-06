Österreicher entscheidet bei der EURO über Sperren

Wirbel um Arnautovic

Im Zusammenhang mit Österreich-Matches oder Parallelspielen in Gruppe D erklärt sich Partl für befangen und wird nicht an der Entscheidungsfindung mitwirken. Das war schon 2021 so, als Marko Arnautovic wegen angeblicher rassistischer Gesten gegen den Nordmazedonier Ezgjan Alioski gesperrt wurde. „Es war damals schwierig, weil man nicht wirklich gewusst hat, was eigentlich passiert ist“, sagte Partl. Arnautovic musste bei der Endrunde vor drei Jahren aufgrund der Aussagen von Alioski eine Partie pausieren, der Schiedsrichter hatte kein Vergehen be- und vermerkt.