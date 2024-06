EURO-Spektakel wird zum Fest für die ganze Familie

Der Countdown läuft, läppische fünf Tage noch. Österreich fiebert dem Auftakt am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich entgegen. Heute steigt in Berlin ein letztes öffentliches Training, danach arbeitet Teamchef Ralf Rangnick die letzten Details aus. Sieben ungeschlagene Spiele in Serie, sechs davon gewonnen – viele Experten trauen Rot-Weiß-Rot ein noch nie da gewesenes Sommermärchen zu. Ein EURO-Spektakel, das zum Fest für die ganze Familie wird, zu den größten Gewinnern zählt schon jetzt der Handel: Riesenfernseher finden reißenden Absatz, Brauereien freuen sich auf Rekordumsätze, Chips und Grillwürste werden in XXL-Packungen eingekauft. Packende Liveübertragungen bei den zahlreichen Public Viewings zwischen Bregenz und Eisenstadt sind garantiert, die ersten Gartenpartys werden organisiert.