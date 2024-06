Streit um Fahrzeug: Florianis drohen mit Rücktritt

Bezirkschef der Florianis vermittelt

Was Gänserndorfs Bezirksfeuerwehrchef Georg Schicker bedauert, der sich mittlerweile in die Sache eingeklinkt hat und versucht, die Wogen zu glätten: „Bei Neuanschaffungen wird eine Gemeindematrix erstellt. Darin ist aber auch der Katastralort Waidendorf miteingeschlossen. Dieser hat ebenfalls Bedarf an einem neuen Fahrzeug angemeldet“, erklärt der Floriani-Funktionär.