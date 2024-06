Feuerwehr freut sich über Rekord-Mitgliederzahl

Steirische Freiwillige helfen immer kürzer, kurzfristiger und unverbindlicher mit. Die Feuerwehr Aflenz Kurort hat es gegen den Trend geschafft, in den vergangenen zehn Jahren fast 30 Mitglieder dazuzugewinnen und freut sich über die größte Jugendgruppe in der 150-jährigen Geschichte. Was ist das Geheimnis der obersteirischen Truppe?