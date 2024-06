Ex-Premier bestochen? Fünf Österreicher angeklagt

Schauplatz Rumänien Anfang der 2000er-Jahre: Damals verwendete die rumänische öffentliche Verwaltung ihre Computersoftware ohne entsprechende Lizenzierung. Um diesen Missstand zu ändern, sollte mit einem Partner des Softwareunternehmens ein Vertrag abgeschlossen werden. Fündig wurde Rumänien bei einem Unternehmen in Wien, wo die nun Angeklagten in unterschiedlichen Rollen in das Mega-Geschäft involviert waren.