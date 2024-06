Parteien in den Startlöchern

ANDERERSEITS dürfte da ziemlich viel Wunschdenken vorherrschen. Für Herbert Kickl und Kameraden bewies das Ergebnis, dass sie – zwar knapper als gedacht – aber doch erstmals jenseits der Umfragen einen Wahlsieg einfahren konnten. Und das dürfte auch bei den Nationalratswahlen so sein, wobei die EU-Wahl gezeigt hat, dass auch die blauen Bäume nicht in den Himmel wachsen. Für die schwarze Truppe um Nehammer wird das Ergebnis trotz eines Verlusts von 10% als Startschuss für das Kanzler-Duell mit Kickl interpretiert. Die Grünen sind nicht ganz so abgestürzt wie aufgrund der Affäre Schilling erwartet worden war. Und die Neos haben trotz ihres Eintretens für die „Vereinigten Staaten von Europa“ zugelegt.