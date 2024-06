US-Teenager ließ Eltern auf Insel zurück

Schon beim Buchen warnte der Teenager, dass man bei Kreuzfahrten Zeiten einhalten müsse. So auch, als die drei auf einer Insel einkauften. „Ich sagte meinen Eltern, dass wir zum Schiff zurückmüssen“, verrät der Teenager in einem Online-Posting auf der Plattform Reddit. „Doch sie waren zu sehr damit beschäftigt, einzukaufen und mit Einheimischen zu verhandeln. Also sagte ich, dass ich zurück an Bord gehe. Meine Mutter winkte.“