Mord an Bord? Kreuzfahrt-Rätsel juristisch geklärt

Mann soll Ehefrau in Koffer ins Meer geworfen haben

Am zweiten Tag, so die italienische Polizei, war die Chinesin letztmals an Bord gesehen worden. Weil seine Frau nach Angaben der Reederei nicht ausgecheckt hatte, aber nicht mehr zu finden war, war dem Mann vorgeworfen worden, er habe seine Frau an Bord getötet und in einem Koffer ins Meer geworfen.