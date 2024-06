Rosenkäfer: Schmucke Brummer im Anflug

Larven des Rosenkäfers sind überaus nützlich

Im Gegensatz zu anderen Larven richten die Nachkommen des Rosenkäfers kaum bis gar keinen Schaden an, wie Elisabeth Ritter, Teamleiterin der inatura-Fachberatung in Dornbirn, ausführt: „Die Rosenkäfer-Larven sind sogar sehr nützlich, denn sie ernähren sich von abgestorbenem Pflanzenmaterial und wandeln dieses in Humus um – so wie wir das auch von den Regenwürmern kennen.“ Nur selten würden die Insekten unangenehm auffallen, sagt Ritter. Das sei beispielsweise dann der Fall, wenn ein Käfer-Weibchen einen Blumentopf für die Eiablage gewählt hat und die Larven aus Mangel an Alternativen an die Wurzeln der Pflanzen gehen. Meist sind die Engerlinge jedoch in Komposthaufen zu finden.