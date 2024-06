Jetzt soll Wurstproduktion zu Geld gemacht werden

Die Pläne einer Sanierung zerschlugen sich, jetzt läuft die Käufersuche! Mehr als 5,6 Millionen Euro will der Masseverwalter der Kletzl Fleischwaren GmbH für die Liegenschaft des Unternehmens in Wildenau. Der Betrieb dort steht mittlerweile still. Schwierige Zeiten macht derzeit auch die Fleischhauerei Pöll in Vorchdorf durch.