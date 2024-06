Großes Jubiläum für das Saalachtaler Passionsspiel

Nur alle fünf Jahre wird das Werk von Komponist und Musikforscher Cesar Bresgen im Saalachtal aufgeführt. Am 2. Juni 1983 erstmals im Loferer Nachbarort St.Martin. Davor nur einmal in Bresgens Wahlheimat Großgmain. Franz Michel, ebenso ein Teil der Urbesetzung, leitet mittlerweile die Organisation. 130 Personen gehören abgestimmt. „15 bis 20 Proben werden es seit März in Summe schon gewesen sein“, sagt Michel. Die musikalische Umrahmung liegt in Dietmar Fröhlings Händen. Er koordiniert Chorsänger, Orchester und Ensemble-Musiker. Fast alle Mitwirkenden stammen aus der näheren Umgebung.