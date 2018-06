In Loferer Passion ist Arzt seit 35 Jahren Richter

Man erkennt ihn gleich an seinem weißen Rauschebart: Der frühere Hausarzt Peter Pechlaner wirkt seit 35 Jahren in der geschichtsträchtigen „Loferer Passion“ in Maria Kirchental mit. Seine Textzeilen hat er mittlerweile so verinnerlicht, dass kein Manuskript mehr notwendig ist. Letzte Aufführungen am Sonntag!