Zum ersten Mal „oben“: Wildon feiert in Minute 98!

Wahnsinn pur in der steirischen Landesliga! Im Finale überschlugen sich am Freitagabend die Ereignisse: Titelkandidat Wildon, einen Zähler vor dem Showdown vor Tillmitsch in Front, schien in Lebring souverän auf Meisterkurs. 1:0 nach nur 90 Sekunden, dann lange mit 3:1 in Front. Dann wurde es bei einsetzendem starken Regen aber hektisch – und es regnete plötzlich Tore für Lebring! Als das 3:3 in Minute 94 fiel, schienen die Wildoner Titelträume endgültig geplatzt. Zu diesem Zeitpunkt war nämlich Tillmitsch (das 2:0 gegen Gnas gewonnen hatte) Meister der Landesliga.