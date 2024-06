Chinesen pimpen ihren höchsten Wasserfall mit Rohr

„Die Geschichte darüber, wie ich all die Mühen auf mich genommen habe, um zur Quelle des Yuntai-Wasserfalls zu gelangen, nur um ein Rohr zu sehen“, heißt es in der Bildunterschrift des geposteten Videos, das in sozialen Medien zum viralen „Hit“ avancierte und mittlerweile Millionen Aufrufe verzeichnet.