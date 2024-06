Sonnenmarkt ist im Bezirk Jennersdorf jetzt mobil

Bedarf an günstigen Lebensmitteln steigt enorm an

Und, der Bedarf ist groß, weiß Verena Dunst, ehrenamtliche Präsidentin der Volkshilfe. Allein in den drei Sonnenmärkten, die von der Volkshilfe betrieben werden, wurden heuer 20.000 Kunden gezählt. Dass man im südlichsten Bezirk keinen fixen Standort geöffnet hat, sondern mobil unterwegs sei, habe vor allem mit der Geografie des Bezirks zu tun, so Dunst. Damit könne man kürzere Wege für die Kunden garantieren. Die Etablierung der Sonnenmärkte sei eine Frage sozialen Gerechtigkeit und diese liege im Burgenland im Zentrum der politischen Agenda, betonte Landesrat Leonhard Schneemann. „Gerade in Zeiten der Teuerung ist es uns wichtig, ein Signal zu setzen, um der Armut entgegenzuwirken“, so der Landesrat.