So spielt Österreich bei der EURO gegen Frankreich

So startet Österreichs Fußball-Nationalmannschaft bei der EURO gegen Frankreich. Lesen Sie, wie die Servus TV-Experten Florian Klein und Sebastian Prödl am 17. Juni in Düsseldorf aufstellen würden. Und wie ihre Notengebung einmal gleich nach einem Spiel zu einem (leicht entrüsteten) Besuch von Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer führte.