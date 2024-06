Betagte Hausbesitzerin um 900.000 Euro geprellt?

Ähnlicher Fall in Pasching

In einem auffällig ähnlich gelagerten Fall ermittelt derzeit – wegen einer Schadenssumme im Millionenbereich – die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA): Eine Rechtsanwältin und ein Notar werden verdächtigt, 2022 eine demenzkranke Frau dazu gebracht zu haben, Verträge zu unterzeichnen, mit denen sie ihr gesamtes landwirtschaftliches Anwesen in Pasching an ihren Neffen übertrug – obwohl sie sich zuvor in einem jahrelangen Rechtsstreit dagegen gewehrt haben soll, dass er etwas von ihr bekommt. Auch Vorgänge um ein Grundstück im Innviertel sollen im Raum stehen – die „Krone“ berichtete.