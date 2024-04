Immo-Deal: Es geht um bis zu 50 Millionen Euro

Es geht um sehr viel Geld, das bestätigt auch der Anwalt jenes Mannes, der ein landwirtschaftliches Anwesen mitten in Pasching in Oberösterreich geerbt hat. 38 Hektar (also 380.000 Quadratmeter) ist das Grundstück groß. „Die Gegenseite vermutet einen Wert von 50 Millionen Euro, wir denken, es ist die Hälfte“, sagt der Linzer Anwalt Jürgen Nowotny.