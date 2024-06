Arsenal verkündet Abgang von insgesamt 22 Profis!

Drei Wunschspieler am Zettel

Der 31-Jährige wird sich – wie 21 seiner Kolleginnen und Kollegen – einen neuen Arbeitgeber suchen müssen. Die freigewordenen Kader-Plätze will der Premier-League-Vizemeister lokalen Berichten zufolge in Neuzugänge investieren, allen vor allen haben es die „Gunners“ auf Alexander Isak (Newcastle), Michael Olise (Crystal Palace) und Viktor Gyökeres (Sporting) abgesehen, heißt es.