Vier Kandidaten gehen in Rennen um Rektorsposten

Wie die Vorsitzende des Universitätsrates, Marianne Schulze, am Dienstag in einem Schreiben an die Universitätsangehörigen mitteilte, könnte es damit bereits in den nächsten fünf Wochen eine Wahlsitzung des Unirates geben. Das ist jenes Gremium, das letztlich den neuen Rektor kürt.