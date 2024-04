„Neuer Rektor soll vor allem auch zuhören können!“

Studierende über Mängel in der Infrastruktur an der Uni

An der Basis seien die Auswirkungen überschaubar. „Nicht alle Stellenbesetzungen konnten nahtlos erfolgen“, so Keller. Für die rund 18.000 Studierenden sind seine beiden Vize Stephanie Wolfgruber, Leonhard Hecht und er Sprachrohr. Zu tun gibt es genug: „Wir sprechen einerseits von KI und dann gibt es noch Hörsäle mit 200 Plätzen und nur zwei Steckdosen“, kritisieren die ÖH-Vertreter Schwächen in der Infrastruktur der Uni. Dazu kommen auf der langen Wunschliste Themen wie mehr Mensa-Angebot.