Marillenbauern starten früh in die heurige Saison

Früheste Marillenernte seit langem

Durch die zeitige Blüte bereits Ende Februar – also rund drei Wochen früher als sonst – verschiebt sich auch bei der Familie Weiss aus Rohrendorf im Bezirk Krems die Marillenernte. In „normalen“ Jahren würden die Frühsorten erst Mitte Juni geerntet werden. „Wir sind tatsächlich noch im Mai in die diesjährige Marillenernte gestartet. Das gab es bei uns noch nie“, erzählt Victoria Weiss. Bedingt durch die unterschiedlichen Sorten haben sie eine frühere und längere Ernte als manche anderen Kollegen in der Wachau.