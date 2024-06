Rauch will Bürgermeister in Feldkirch werden

Wer künftig die Amtsgeschäfte von Bürgermeister Wolfgang Matt führen wird, werden die Feldkircher Stadtvertreter in ihrer Sitzung am 11. Juni entscheiden. Da der Rücktritt des inzwischen 68-jährigen Stadtoberhaupts quasi kurz vor den Gemeindewahlen im Frühjahr erfolgt, werden die Feldkircher nicht an die Wahlurne gebeten, stattdessen stimmen die Mitglieder der Stadtvertretung ab.