DNA-Test zur Erkennung von Gebärmutterhalskrebs

Gebärmutterhalskrebs entsteht in der Regel in den obersten Schichten der Schleimhaut des Gebärmuttermundes und verläuft meist stufenweise. Zudem steht es eng in Verbindung mit der HPV-Infektion. Jährlich werden rund 660.000 Frauen mit einem invasiven Krebs diagnostiziert. Etwa 350.000 sterben an dieser Erkrankung.