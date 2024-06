Wie Frauen Armut im Alter vorbeugen sollten

Motherhood Pay Gap hat Konsequenzen im Alter

Manuela Vollmann, Geschäftsführerin des ABZ Austria in Vorarlberg, verweist auf Nachteile, die gerade Frauen mit Kindern im Alter entstehen würden. „Wir sprechen hier von einem Motherhood Pay Gap. Mütter haben in der Regel eine längere Erwerbsunterbrechung und arbeiten nach der Karenz zumeist in Teilzeit“, erklärt Vollmann. Wichtig sei es, dass Frauen und auch die Partner schon heute an morgen denken und entsprechende Vorkehrungen in Sachen Pensionen treffen würden.