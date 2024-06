Das Sommerwetter lässt leider noch auf sich warten

Der Sommer scheint heuer einfach nicht in die Gänge kommen zu wollen. Kein Sonnenbad am See, kein Eisbecher unter blauem Himmel und erst recht keine luftige Sommerkleidung, denn in Kärnten regnet es seit Wochen – mit Ausnahme von kurzen Unterbrechungen – beinahe täglich. Und das dürfte vorerst auch so bleiben.