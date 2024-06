Nikotin-Beutel verbieten: Viel Rauch um nichts?

Nachdem der Landtag in Salzburg beschlossen hat, dass der Erwerb, Konsum und die Weitergabe von Nikotinbeuteln für Jugendliche unter 18 verboten ist, will auch die SP in Kärnten tabakfreie Ersatzprodukte wie Nikotinbeutel oder E-Zigaretten mit all ihren verlockenden Geschmacksrichtungen verstärkt ins Visier nehmen – um die Jugendlichen zu schützen, so Landesrätin Beate Prettner.