Niederlande zittert vor EM um Spielmacher De Jong

Der an langwierigen Knöchelproblemen laborierende Mittelfeldmann vom FC Barcelona trainierte am Sonntag im Oranje-Teamcamp unverändert nur individuell, er hat seit April kein Spiel mehr bestritten. Dementsprechend zurückhaltend äußerte sich De Jong bezüglich seiner Einsatzchance im ersten EM-Spiel in der Österreich-Gruppe gegen Polen am 16. Juni.