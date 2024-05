So reagiert heimische Politik auf Messerattacke

Kritik an Wafenverbotszonen

Laut Hafenecker gebe es in Mannheim – wie in Wien – Waffenverbotszonen. „Auch in Wien wurde diese medial groß angekündigt – und nur wenige Stunden nach dem Ende der PR-Show des Innenministers kam es genau dort zur nächsten Messerattacke. Verbotszonen und andere showträchtige Maßnahmen bringen nichts: Es müssen endlich die Grenzen dichtgemacht werden.“