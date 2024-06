Hangrutsch hinter Haus: Vater und Kind evakuiert

Die starken Regenfälle in den vergangenen Tagen führten am Samstagabend im Osttiroler Außervillgraten zu einem Hangrutsch. Direkt hinter einem Einfamilienhaus setzten sich die Erdmassen in Bewegung. Die Bewohner – Vater und Kind – wurden sicherheitshalber evakuiert. Sie kamen laut Bürgermeister inzwischen bei Angehörigen unter.