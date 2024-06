„Berufstätige müssen in Notschlafstelle schlafen“

Die Tiroler Grünen fordern in einer Reaktion ebenfalls die Mietzinsbeihilfe ab dem ersten Tag. In einem offenen Brief hatte bereits der Sozialpolitische Arbeitskreis Tirol (SPAK) Dornauer in seinem Vorhaben unterstützt, die zweijährige Anwartschaftszeit für die Mietzinsbeihilfe zu beenden.