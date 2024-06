„Rolling Tom“ will noch auf Paris-Zug aufspringen

Wie es in der Realität aussehen wird, ist unklar. Auf 100 und 400 Meter ist „Rolling Tom“ noch ein wenig entfernt von der Weltspitze. „Es wird Jahre benötigen, um da Schritt für Schritt näher heranzukommen und sich mehr festigen zu können“, betont der 47-Jährige. Doch zuletzt zeigte er in Notwill (Sz) schon, dass er sich angenähert hat. „Der leichte Gegenwind auf der Gegengeraden kostete mich dann doch etwas an Speed. Deswegen ging es sich leider haarscharf nicht aus“, sagt der Anifer, dem nur 15 Hundertstel fehlten. „Ich stecke jetzt den Kopf sicher nicht in den Sand. Jetzt geht es mit vollem Einsatz zum Grand Prix nach Paris“, wo er im Vorjahr Vizeweltmeister über 1500 Meter wurde und im Sommer noch einmal aufschlagen möchte.